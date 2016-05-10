Дві третини німців проти четвертого терміну для Меркель - опитування

Такими є результати опитування інституту Insa, проведеного на замовлення німецького видання Cicero, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Тенденція до падіння рейтингу Ангели Меркель спостерігається по всій країні, однак найменше хотіли б, щоб вона продовжувала обіймати посаду голови уряду, в Тюрингії. Там негативно до перспективи четвертого терміну ставляться 79% населення.

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Спостерігається тенденція: чим менший дохід і чим гірша освіта, тим менша імовірність підтримки Ангели Меркель. Найнижчий рівень підтримки чинного канцлера серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" та Лівої партії.

Підтримка політики чинної правлячої коаліції також знизилася. Партію Християнсько-демократичний союз (ХДС) на даний момент підтримують 30,5% виборців, соціал-демократів - 19,5%. Таким чином, коаліція в нинішньому форматі ледь набирає 50% підтримки.

В опитуванні взяли участь 2048 осіб, які мають право голосу. Опитування провели в період з 4 по 9 травня.