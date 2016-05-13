При вибуху в Туреччині постраждали 17 людей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в спецслужбах і МВС Туреччини, передає Лента.ру.

Вибух стався 12 травня близько 22:30 за місцевим часом в Сарикамиш, розташованому в 25 кілометрах від Діярбакира. За попередньою версією, здетонувала вибухівка, яку бойовики Робочої партії Курдистану завантажували в фургон для нападу на силовиків.

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Двоє поранених госпіталізовані в критичному стані. В результаті вибуху пошкодження отримали близько 30 будинків, місто залишилося без енергопостачання, передає CNN Turk.