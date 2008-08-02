Весільний автобус підірвався на міні: наречені загинули
18:02, 02 серпня 2008Світ
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Трагедія в Кандагарі
Весільний мікроавтобус підірвався на міні в суботу в афганській провінції Кандагар, загинули 10 осіб.
Як передає агентство Франс Прес, в автобусі їхали молодята після одруження і гості.
"Придорожня бомба висадила мікроавтобус у повітря. Загинули 10 людей, у тому числі наречений і наречена", - повідомив агентству керівник поліції провінції Мутіулла ХАН.
Відповідальність за скоєне він поклав на "ворогів Афганістану", маючи на увазі бойовиків руху "Талібан", зазначає агентство.
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