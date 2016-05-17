В Австрії склав присягу новий канцлер

Про це у Twitter повідомляє Посольство України у Австрії.

"Від сьогодні в Австрії новий канцлер та глава СДП - Крістіан Керн", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє The New York Times, новий канцер склав присягу через тиждень після того, як його попередник Вернер Файман подав у відставку на тлі зниження своєї підтримки та через розбіжності у поглядах серед членів Соціал-демократичної партії.

50-річний Керн раніше очолював Національну залізницю Австрії. Він був приведений до присяги президентом Автрії Хайнцем Фішером.

Керн також очолив керівництво Соціал-демократичної партії, яка є найбільшою партією у правлячій коаліції.