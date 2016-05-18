На півночі США в небі вибухнув метеорит (відео)

Зокрема, поліцейське управління Портленда, у штаті Мен, опублікувало відеозапис, який був зроблений патрульними.

Американське товариство вивчення метеоритів зареєструвало понад 400 спостережень у штатах Мен, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектікут, Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Пенсільванія, а також в частині Канади, передає ТСН за інформацією Associated Press.

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За словами представника Військово-морської обсерваторії у Вашингтоні Джеффа Честера, по яскравості залишеного в атмосфері сліду можна судити про розмір небесного тіла — воно було приблизно між габаритами тостера і холодильника.

Музей мінералогії Мена оголосив нагороду в розмірі 20 тисяч доларів тому, хто дістане шматок метеорита масою не менше кілограма. В установі вважають, що він впав у лісах на північному заході штату.