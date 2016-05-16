У Кремлі не готові відмовитися від "Євробачення" в Україні: просять гарячі голови "не махати шашкою"
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що правила відбору учасників на музичний конкурс «Євробачення» єдині для всіх країн, і Україні, яка організовує захід у 2017 році, доведеться їм слідувати.
Про це повідомляє ТАСС.
«Євробачення» - це міжнародний конкурс і приймаюча сторона повинна слідувати правилам «Євробачення». Все інше - це їх компетенція», - сказав Пєсков.
На питання про те, чи не варто Росії відмовитися від участі в «Євробаченні-2017», Пєсков заявив: «Почекайте шашкою махати!».
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Раніше перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич заявив, що РФ може відмовитися від участі в "Євробаченні", яке пройде в Україні.
Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі "Євробачення-2016", який відбувався у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.