Озброєний чоловік захопив заручників у московському банку

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці РФ.

"Невідомий зі зброєю захопив відділення банку, зачинився всередині. Вимоги його поки невідомі. На місце висунувся спецназ поліції", — повідомило джерело.

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За його словами, інцидент стався в офісі ПАТ "Московський кредитний банк (МКБ) за адресою: вулиця Першотравнева, будинок 5. В приміщенні банку можуть перебувати близько п'яти чоловік і, попередньо, один злочинець, зазначив співрозмовник агентства.

Столична поліція цю інформацію поки не коментує.