Озброєний чоловік захопив заручників у московському банку
22:00, 18 травня 2016Світ
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Озброєний наліт на банк здійснено на сході Москви, в заручники захоплено співробітників банку.
Невідомий зі зброєю захопив відділення банку і зачинився всередині, захопивши заручників / topwar.ru
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці РФ.
"Невідомий зі зброєю захопив відділення банку, зачинився всередині. Вимоги його поки невідомі. На місце висунувся спецназ поліції", — повідомило джерело.
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За його словами, інцидент стався в офісі ПАТ "Московський кредитний банк (МКБ) за адресою: вулиця Першотравнева, будинок 5. В приміщенні банку можуть перебувати близько п'яти чоловік і, попередньо, один злочинець, зазначив співрозмовник агентства.
Столична поліція цю інформацію поки не коментує.
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