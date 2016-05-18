Поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у московському банку - ЗМІ

Як повідомляє Лента.ру, рух на вулиці Першотравнева перекрито. Підходи до будівлі банку блоковані поліцією, на місці також знаходяться машини швидкої допомоги і пожежники.

Джерела РИА Новости стверджують, що спецназ у ході штурму застрелив чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку на сході Москви.

"При штурмі він чинив озброєний опір і був ліквідований", - сказало джерело.

Згодом в поліції офіційно підтвердили ліквідацію нападника.

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Також видання пише, що до будівлі банку прибули сапери, оскільки злочинець раніше заявляв, що замінував приміщення.

Відзначається, що серед заручників були лише співробітники банку, клієнтів під час нападу в приміщенні не було.

Як повідомляв УНІАН, озброєний наліт на "Московський кредитний банк" здійснено на сході Москви, в заручники захоплені співробітники банку.