Путін попередив росіян про високу загрозу терактів

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін вважає, що зараз у країні дуже висока загроза здійснення терористичних актів. Про це він заявив на засіданні президії уряду, під час обговорення планів щодо створення нової федеральної цільової програми "Антитерор".

Прем`єр заявив, що на реалізацію державної програми боротьби з тероризмом будуть виділені десятки мільярдів рублів.

Нещодавно стало відомо, що Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) готується оприлюднити чорний список осіб і організацій, причетних до тероризму. Повідомлялося, що список складається з двох частин і містить кілька тисяч прізвищ і назв компаній.

До першої частини винесений узгоджений з резолюціями Ради Безпеки ООН список міжнародних терористів, в який вже внесені і деякі керівники незаконних збройних формувань, що діють на території Чечні. До другої — фізичні особи, щодо яких порушені кримінальні справи про причетність до тероризму, і організацій, робота яких на території Російської Федерації рішеннями судів припинена у зв`язку з їх протиправною діяльністю.

Раніше цю інформацю мали лише підзвітні відомству організації (банки, страховики, ломбарди та ін.), безпосередньо зобов`язані протидіяти легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

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