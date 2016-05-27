В Іраку армія почала звільнення Ель-Фаллуджі від ІДІЛ (відео)

За даними Пентагону, в місті залишаються до 50 тисяч мирних жителів, передає Lenta.ru.

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Для них з літаків розкидаються карти із зазначенням шляхів евакуації.

Як відомо, перші прямі зіткнення сталися в районі Аль-Хаякиль на південних підступах до Фаллуджі 23 травня. Іракські війська також підійшли до північного передмістя Гарма, щоб зачистити бойовиків, перш ніж почати наступ.

Вночі іракська армія завдавала ударів і мінометних залпів по районах усередині міста, де, як вважають, розташовані об'єкти ІДІЛ.