Турецький парламент підтримав новий уряд

Кабінет голови правлячої Партії справедливості та розвитку здобув підтримку 317-ти із 550-ти депутатів парламенту, 138 проголосували проти, 97 депутатів були відсутні, передає DW.

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Їлдирим змінив на посаді очільника уряду Ахмета Давутоглу, який подав у відставку на тлі прагнення президента республіки Реджепа Таїпа Ердогана зміцнити свою владу. Тижнем раніше Їлдирима на з'їзді правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) було обрано новим головою політичної сили, що відкрило йому шлях до прем'єрського крісла.

Нового прем'єра вважають ставлеником Ердогана, у промові на з'їзді партії він підтримав зміну Конституції та посилення повноважень президента.