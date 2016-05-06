Ердоган: Туреччина не змінюватиме антитерористичні закони в обмін на безвізовий режим з ЄС - BBC

Про це заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, передає ВВС Україна.

"Ми підемо своїм шляхом, а ви йдіть своїм", - сказав він.

Напередодні турецький прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу, який вів переговори про скасування візового режиму, заявив, що йде у відставку.

За повідомленнями, пан Давутоглу виступав проти наміру Ердогана домогтися більше повноважень для президентської посади. Сам Ердоган твердив, що це є національною потребою, а не його особистою забаганкою.

ЄС просив Туреччину переглянути свої антитерористичні закони і називав це умовою для надання турецьким громадянам можливості в'їжджати у Євросоюз без віз.

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ЄС хоче, аби Туреччина звузила своє широке визначення "тероризму" і більше відповідала жорстким стандартам Євросоюзу. Це - одна з кількох умов для безвізового режиму, які Туреччина ще не виконала.

Водночас пан Ердоган наполягає, що Туреччина досі перебуває під серйозною загрозою нападів.