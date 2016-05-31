У Росії заявляють, що недопустят перетворення Чорного моря в "натівське озеро"

Про це заявив постпред РФ при Альянсі Олександр Грушко, передають РИА Новости.

"На сьогоднішній день НАТО намагається перенести конфронтаційні схеми на акваторію Чорного моря. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що не можна допустити перетворення Чорного моря в "російське озеро". Але в НАТО чудово розуміють, що Чорне море ніколи не перетвориться в "натівське озеро", і ми зробимо всі необхідні заходи для того, щоб нейтралізувати можливі загрози і спроби силового тиску на Росію з південного напрямку", — сказав російський дипломат.

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Він також зазначив, "що тенденція до погіршення відносин РФ і НАТО "поки себе не вичерпала".

"Судячи з підсумків нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, Альянс продовжує політику "стримування" Росії, незважаючи на свої заклики до політичного діалогу", — додав Грушко.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу заявляє, що стратегія стримування Росії може включати посилення присутності військово-морських сил НАТО в Чорному морі.

Зокрема, НАТО шукає можливості протистояти російському військовому нарощування в Криму, який Москва анексувала в України в 2014 році, а також протистояти російському нарощування сил у Чорному морі, яке займає стратегічно важливе значення для Заходу і Сходу, якщо брати до уваги близькість до Близького Сходу та наявність в море енергетичних ресурсів.