Генсек НАТО висловив надію на примирення Туреччини і Вірменії

Про це Столтенберг заявив під час спільної прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель 2 червня, передає ZN.ua.

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"Я хотів би нагадати Вам, що Туреччина - це союзник по НАТО, а Вірменія - цінний партнер НАТО. Голосування, яке пройшло в німецькому парламенті сьогодні, це не те питання, в який залучена НАТО. Я сподіваюся, що ми якомога швидше зможемо спостерігати нормалізацію відносин між Туреччиною і Вірменією. Важливо, аби ми всі брали участь у зусиллях щодо зниження напруженості та запобігання конфліктів і проблем між країнами", - підкреслив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 червня, нижня палата парламенту Німеччини підтримала резолюцію, що визнає події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірменського населення з боку турків. Після цього Туреччина відкликала з Берліна свого посла.

У квітні 2015 року Європарламент прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен. МЗС Туреччини Європарламент звинуватив у спробі переписати історію.