Туреччина: "Історична помилка" Німеччини не зіпсує відносини Берліна з Анкарою
14:40, 03 червня 2016Світ
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Анкара не має наміру розривати відносини з Берліном через прийняття німецьким парламентом резолюції про геноцид вірмен в Османській імперії в 1915-1916 роках.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, передає РБК-Україна з посиланням на агентство AP.
За його словами, Німеччина зробила "історичну помилку, яку варто виправити, однак не варто очікувати погіршення німецько-турецьких відносин.
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Історики підрахували, що до 1,5 млн вірмен були вбиті турками під час Першої світової війни. Багато вчених вважають цей інцидент першим геноцидом ХХ століття.
Туреччина має намір оскаржити дані і стверджує, що кількість жертв суттєво перебільшено, а загиблих вважає "жертвами громадянської війни".
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