Туреччина: "Історична помилка" Німеччини не зіпсує відносини Берліна з Анкарою

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, передає РБК-Україна з посиланням на агентство AP.

За його словами, Німеччина зробила "історичну помилку, яку варто виправити, однак не варто очікувати погіршення німецько-турецьких відносин.

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Історики підрахували, що до 1,5 млн вірмен були вбиті турками під час Першої світової війни. Багато вчених вважають цей інцидент першим геноцидом ХХ століття.

Туреччина має намір оскаржити дані і стверджує, що кількість жертв суттєво перебільшено, а загиблих вважає "жертвами громадянської війни".