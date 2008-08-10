Грузія пустила російських миротворців в Зугдідський район

Грузія погодилася на присутність російських військ в Зугдідськом районі, що межує з Абхазією, передає Лента.ру.

Губернатор району Заза Морохія повідомив, що згода була дана з тією умовою, що російські ВПС припинять бомбардування Грузії, а російські військові вестимуть патрулювання за участю представників ООН і Грузії.

Як повідомив агентство командувач колективними миротворчими силами Сергій Чабан, прохання Морохія було передане військовому керівництву Росії. За даними журналістів, російські війська вже ввійшли на територію Зугдідського району.