У Каліфорнії вирує "Старий Вогонь": вогонь сягав 15 метрів, пожежа пошкодила будинки й спричинила евакуацію (фоторепортаж, відео)

Пожежа, яку встигли назвати Старим Вогнем (Old Fire), спалахнула в суботу у другій половині дня в Калабасасі і Вест-Хіллз, спаливши щонайменше 200 акрів протягом декількох годин, передає ТСН з посиланням на CBS Los Angeles.

Вогонь заввишки 15 метрів підпалював дерева, також було пошкоджено кілька будинків й інших споруд.

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Жителі близько 200 будинків в трьох районах були змушені евакуюватися. Близько 500 осіб залишили свої помешкання, іншим районам теж рекомендували залишити домівки протягом ночі.

Задля допомоги постраждалим був створений центр Червоного Хреста, відкриті притулки для дрібних і великих тварин.

Крім того, понад 250 пожежників боролися з вогнем з вертольотів. Також зазначається, що дим було видно на кілька миль.

Влада заявляє, що пожежа могла бути спричинена аварією автомобіля, який врізався у стовп й збив лінію електропередач.

Водночас у Нью-Мексико лісова пожежа охопила близько 12 квадратних миль. Пожежа була викликана блискавкою. Також через блискавку вогонь спалахнув і в штаті Арізона.

Пожежники заявляють, що сильна спека і суха зима спричинили до високого ризику лісових пожеж.