Австралійський коронер визнав загибель пасажирів MH17 навмисним масовим вбивством
Майкл Барнс, коронер австралійського штату Новий Південний Уельс, оголосив результати розслідування обставин загибелі шести громадян Австралії, які перебували на борту малайзійського "Боїнга", збитого в 2014 році в небі над Донбасом.
За його словами, їхня загибель стала "частиною масового вбивства". Як повідомила у вівторок, 17 травня, телекомпанія Sky News Australia, з відповідним запитом до Барнсу звернулися родичі загиблих, передає DW.
За словами коронера, смерть пасажирів настала в результаті "навмисних, злочинних дій на іншій стороні Землі". Барнс впевнений, що руйнування лайнера сталося через детонації боєголовки. У свою чергу смертельні поранення були нанесені жертвам "в результаті дій досі не певної особи чи групи осіб, які навмисно запустили в лайнер ракету", – сказано в звіті.
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Майкл Барнс зазначив також, що багато важливих деталей катастрофи досі залишаються невідомими, проте "було б безглуздо не визнати, що ці смерті були частиною масового вбивства".
У деяких країнах англосаксонського права коронер - це посадова особа, яка спеціально розслідує факт смерті, що має незвичні обставини або сталася раптово, і безпосередньо визначає причину смерті. Як вказується у звіті Барнса, штат Новий Південний Уельс володіє достатньою юрисдикцією, дозволяє зробити висновки про загибель своїх громадян.