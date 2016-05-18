Австралійський коронер визнав загибель пасажирів MH17 навмисним масовим вбивством

За його словами, їхня загибель стала "частиною масового вбивства". Як повідомила у вівторок, 17 травня, телекомпанія Sky News Australia, з відповідним запитом до Барнсу звернулися родичі загиблих, передає DW.

За словами коронера, смерть пасажирів настала в результаті "навмисних, злочинних дій на іншій стороні Землі". Барнс впевнений, що руйнування лайнера сталося через детонації боєголовки. У свою чергу смертельні поранення були нанесені жертвам "в результаті дій досі не певної особи чи групи осіб, які навмисно запустили в лайнер ракету", – сказано в звіті.

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Майкл Барнс зазначив також, що багато важливих деталей катастрофи досі залишаються невідомими, проте "було б безглуздо не визнати, що ці смерті були частиною масового вбивства".

У деяких країнах англосаксонського права коронер - це посадова особа, яка спеціально розслідує факт смерті, що має незвичні обставини або сталася раптово, і безпосередньо визначає причину смерті. Як вказується у звіті Барнса, штат Новий Південний Уельс володіє достатньою юрисдикцією, дозволяє зробити висновки про загибель своїх громадян.