Медведєв каже, що Москва майже закінчила примушувати Грузію до миру

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що російські миротворці в Південній Осетії завершили значну частину операції з примусу Грузії до миру.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби та інформації Міноборони Росії.

"Завершена значна частина операції з примусу грузинської сторони, грузинських властей до миру в Південній Осетії. Цхінвалі взято під контроль посиленого російського миротворчого контингенту", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ сьогодні на зустрічі в Кремлі з міністром оборони РФ Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.

Крім того, прес-служба Міноборони Росії повідомляє, що співвідношення сил у зоні конфлікту після посилення миротворчих сил приблизно рівне.

«Одночасно військове керівництво РФ вживатиме адекватних заходів у зв`язку з перекиданням з Іраку грузинських військовослужбовців», наголошується в повідомленні.