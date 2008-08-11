Медведєв каже, що Москва майже закінчила примушувати Грузію до миру
"Цхінвалі взято під контроль..."
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що російські миротворці в Південній Осетії завершили значну частину операції з примусу Грузії до миру.
Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби та інформації Міноборони Росії.
"Завершена значна частина операції з примусу грузинської сторони, грузинських властей до миру в Південній Осетії. Цхінвалі взято під контроль посиленого російського миротворчого контингенту", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ сьогодні на зустрічі в Кремлі з міністром оборони РФ Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.
Крім того, прес-служба Міноборони Росії повідомляє, що співвідношення сил у зоні конфлікту після посилення миротворчих сил приблизно рівне.
«Одночасно військове керівництво РФ вживатиме адекватних заходів у зв`язку з перекиданням з Іраку грузинських військовослужбовців», наголошується в повідомленні.