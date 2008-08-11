У МЗС РФ назвали Тбілісі умову припинення вогню

У Міністерстві закордонних справ Російської федерації заявляють, що припинення вогню може бути досягнуте лише при повному виведенні грузинських військ з Південної Осетії.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив офіційний представник МЗС РФ.

Коментуючи повідомлення про те, що Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підписав "план повного припинення вогню", російський дипломат підкреслив, що в Південній Осетії "триває стрілянина на влучення по російських миротворцях". "Наші умови залишаються тими ж самими - відведення всіх грузинських військ і підписання угоди про незастосування сили", - додав він.