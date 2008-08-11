Азербайджан допомагає іноземцям, які бажають залишити Грузію

Азербайджан надає всебічну допомогу іноземним громадянам, які бажають залишити Грузію.

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар посольства Азербайджану в Україні Ельнур АБДУЛЛАЄВ.

“Після початку військових дій у Грузії сотні іноземних громадян залишили територію Грузії через Азербайджан. Враховуючи ситуацію, Азербайджан прийняв рішення спростити процес проходження іноземців через свою територію й істотно скоротив 5-денний термін для вирішення цього питання”, - заявив прес-секретар посольства Азербайджану.

Крім того, він зазначив, що офіційна позиція Азербайджану полягає в тому, що південноосетинський конфлікт має вирішуватися в рамках територіальної цілісності Грузії.