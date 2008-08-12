Бойові дії ведуться за 20 кілометрів на південь від Цхінвалі
10:23, 12 серпня 2008Світ
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У боях беруть участь тільки російські війська
Бойові дії в зоні грузино-осетинського конфлікту ведуться щонайменше в 20 кілометрах на південь від Цхинвалі, повідомили РІА “Новости” осетинські ополченці.
"Бої йдуть за 18-20 кілометрів звідси", - сказав у Цхінвалі кореспондентові ополченець Алан. Його слова побічно підтверджує те, що в самому місті не чути звуків вибухів, хоча постріли з артилерійських гармат чути дуже добре.
За словами добровольців, в бойових діях беруть участь тільки підрозділи Міноборони РФ.
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