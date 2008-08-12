US Army доставить до Грузії гуманітарну допомогу

Збройні сили США планують доставити до Грузії гуманітарну допомогу, повідомила в понеділок телекомпанія CNN. Інших подробиць, термінів і характеру гуманітарної допомоги, яку доставлятимуть військові, телекомпанія не повідомила.

Водночас заступник офіційного представника держдепартаменту США Роберт Вуд повідомив журналістам у Вашингтоні, що США підготували на своїх об`єктах в Німеччині медикаменти, намети, ковдри й інші гуманітарні поставки для Грузії і ведуть консультації з ООН про те, як їх доставити до Грузії.

Прес-служба USAID повідомила у понеділок, що вже надала Грузії перші 250 тисяч доларів, які забезпечать постачання предметів першої необхідності для 10 тисяч потерпілих.

"Ми уважно відстежуємо ситуацію і готові надати додаткову гуманітарну допомогу, щоб допомогти народові Грузії", - йдеться в поширеній у Вашингтоні заяві глави агентства Генрієтти Фор.

Готуючись до розширення допомоги для Грузії, Агентство вже збільшило у Вашингтоні штат свого управління, яке відповідає за регіон Грузії.