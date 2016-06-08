Єврокомісія планує укласти угоди щодо біженців ще з низкою країн

Про це заявив перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, передає Deutsche Welle.

"Ми хочемо спробувати привести міграційні потоки до ладу", - сказав віце-президент.

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Суть угод, подібних до угоди з Туреччиною, полягатиме в установленні залежності між наданням допомоги ЄС на розвиток країн та ефективністю співпраці з ними щодо зменшення потоків біженців. Країн, які не погоджуватимуться на співпрацю, позбавлятимуть фінансової допомоги.

У контексті фінансування розвитку верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні пояснила, що йдеться про "розумне сполучення європейських державних та приватних інвесторів, а також про міжнародні фінансові інституції".

Угоди щодо біженців Єврокомісія планує укласти передусім із такими країнами, як Йорданія, Ліван, Нігер, Нігерія, Сенегал, Малі та Ефіопія. Також Брюссель хоче посилити співпрацю з Лівією та Тунісом.

У Європарламенті пропозицію Єврокомісії привітали як представники соціал-демократів, так і правоцентристська Європейська народна партія.