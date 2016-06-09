Обама: президентська робота - не реаліті-шоу

Обама сказав, що в ході кампанії він бачить своїм завданням необхідність нагадати виборцям, що бути президентом США - це серйозна робота, а не реаліті-шоу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Таким чином він явно натякнув на телевізійну кар'єру Дональда Трампа, який забезпечив собі шанс стати кандидатом в президенти від Республіканської партії. Як сказав Обама в інтерв'ю телеканалу Ен-бі-сі, Трамп на посаді президента принесе шкоду всій країні.

У цьому ж інтерв'ю Обама вперше прокоментував результати внутрішньопартійних виборів демократів. За день до цього Хілларі Клінтон закріпила свою перемогу над сенатором від штату Вермонт Берні Сандерсом.

Читайте такожПісля "супервівторка" Обама привітав Клінтон і призначив зустріч Сандерсу

"Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів у нас вийде зібратися разом, - сказав Обама. - Під час праймеріз часто буває, що люди стають дуже чутливими", - додав президент.

Обама висловив надію на те, що Сандерс найближчим часом визнає поразку, що дозволить відновити єдність в рядах Демократичної партії.

8 червня стало відомо, що Клінтон набрала достатню кількість голосів делегатів партійного з'їзду, щоб стати першою в історії жінкою, номінованої великою партією на пост президента США.

Її основний суперник Берні Сандерс відмовився визнати поразку, пославшись на те, що фінальні праймеріз демократів у Вашингтоні (округ Колумбія) пройдуть тільки на наступному тижні.

58-е президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року.