У Великій Британії починається святкування дня народження королеви Єлизавети II

Втім, це вже третє в цьому році святкування королівського ювілею, пише DT.ua.

Оскільки Єлизавета II насправді народилася 21 квітня, то спочатку вона відзначила свій день народження, так би мовити, в колі сім'ї. Пізніше, 12-15 травня – у королівському Віндзорському замку з цієї нагоди давали публічні концерти.

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Тепер же британці віддають данину традиції, за якою королівський день народження відзначають в сонячні дні або дні, коли на "туманному Альбіоні" найменш вірогідний дощ. Починаючи з 1974 року "день народження королеви" відзначають в один із днів у проміжку між 11 і 17 червня.

Перший день святкування пройде у вузькому колі й обмежиться урочистим молебнем у соборі Святого Павла в Лондоні. Британці зможуть побачити це лише по телевізору.

Крім того, 10 червня – це день народження Принца Філіпа, герцога Единбурзького, який вважається чоловіком королеви. Йому сьогодні виповнюється 95 років.

У шлюбі королівське подружжя майже 70 років, у них четверо дітей - принци Чарльз, Едвард, Ендрю і принцеса Анна. У другий день святкування, в суботу, 11 червня, на парадному плацу Королівської кінної гвардії, пройде традиційний огляд гвардійців.

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Після параду королева на кареті проїде церемоніальною вулицею Мелл до свого Букінгемського палацу, і з балкона, разом із членами родини, подивиться показові виступи британської військової авіації.

У неділю, на церемоніальній вулиці Мелл Єлизавета II влаштує пікнік для 10 тисяч осіб з понад 600 благодійних організацій, які вона курує.