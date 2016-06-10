Сили Асада взяли під контроль стратегічно важливий пункт на шляху до "столиці" ІДІЛ - Ракки

Про це розповіли військові джерела, повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство SANA.

За їх даними, армійські підрозділи за підтримки загонів народного ополчення взяли під контроль транспортний вузол в районі Расафа, звідки відкривається дорога як на місто Ракка, який вважається "столицею" угруповання ІД, так і на ще одне утримуване ними місто Табка. Крім того, захоплені такж розташовані тут станція перекачування нафти і електростанція, що живлять Табку.

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У заяві наголошується, що захоплення Расафи (50 км на південний-захід від Ракки), а також наступ за іншими напрямами в цьому регіоні дозволили перекрити шляхи постачання ІД. Крім того, за інформацією джерел сирійські ВПС за останні два дні знищили тут десятки транспортних засобів екстремістів, ліквідовано велику кількість бойовиків.

Армія Сирії за підтримки сирійської авіації і ВКС РФ почала операцію по звільненню Ракки від екстремістів 2 червня.