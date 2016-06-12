Стрілка з Орландо викрили у зв'язках з "Ісламською державою"

Дані про його причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава" озвучив член сенату Конгресу США Білл Нельсон (демократ, від Флориди), розмовляючи з журналістами в своєму рідному штаті, повідомляє ТАСС.

При цьому, згідно з повідомленням, законодавець посилався на попередню інформацію, отриману від розвідки США.

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"Вони вважають, що є певний зв'язок з ІДІЛ, але мені треба сказати, що цей висновок поки що не є офіційним", - заявив сенатор Нельсон.

Він підкреслив, що цитує відомості, отримані "безпосередньо від працівників апарату комітету з розвідки" верхньої палати Конгресу. Нелсон уточнив, що ті, у свою чергу, отримали дані про зв'язок Матіна з угрупованням ІД від структур, що входять в апарат директора національної розвідки США.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих в результаті стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо (США, штат Флорида) сягла 50 осіб, ще 53 людини отримали поранення.



