"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Орландо - Reuters

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи на неділю відбулося масове вбивство. Відомо про 50 загиблих, 53 людини госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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Напад на клуб було кваліфіковано як "внутрішній теракт".

У злочині підозрюється Омар Седик Матін. Йому було 29 років, відомо, що він проголошував свою відданість терористичній організації "Ісламська держава". Він був убитий правоохоронцями.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/world/1373224-vnutrenniy-terakt-chislo-jertv-ataki-na-nochnoy-klub-vo-floride-dostiglo-50-chelovek.html