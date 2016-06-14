Україна, Польща і країни Балтії засудили радянські депортації 1941 року: Кремль продовжує заперечувати злочини

Про це повідомляє "Польське радіо".

Від України документ підписав глава Мін'юсту Павло Петренко.

У документі наголошується, що Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, досі не компенсувала жертвам шкоди, завданої радянською системою.

При цьому міністри європейських країн підкреслюють, що Росія у своїй офіційній риториці продовжує заперечувати злочини.

"Ми віддаємо данину поваги всім засудженим за їх муки, через які вони пройшли. Будемо про них пам'ятати завжди. Завжди будемо засуджувати злочини тоталітарних режимів", - йдеться в документі.

В радянський час з Литви було депортовано понад 130 тисяч осіб.