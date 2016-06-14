Україна, Польща і країни Балтії засудили радянські депортації 1941 року: Кремль продовжує заперечувати злочини
19:58, 14 червня 2016Світ
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У спільній заяві, опублікованій у вівторок у Вільнюсі, де проходять вшанування 75-ої річниці початку масових депортацій до Сибіру, міністри юстиції Литви, Латвії, Естонії, Польщі й України засудили радянські депортації 1941 року.
Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, досі не компенсувала жертвам завданої шкоди / wikipedia.org
Про це повідомляє "Польське радіо".
Від України документ підписав глава Мін'юсту Павло Петренко.
У документі наголошується, що Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, досі не компенсувала жертвам шкоди, завданої радянською системою.
При цьому міністри європейських країн підкреслюють, що Росія у своїй офіційній риториці продовжує заперечувати злочини.
"Ми віддаємо данину поваги всім засудженим за їх муки, через які вони пройшли. Будемо про них пам'ятати завжди. Завжди будемо засуджувати злочини тоталітарних режимів", - йдеться в документі.
В радянський час з Литви було депортовано понад 130 тисяч осіб.
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