Світ Disney прийшов до Шанхаю (фоторепортаж)

Це перший заклад мережі на континентальній частині Китаю і другий після Hong Kong Disneyland загалом по країні.

Переговори щодо будівництва курорту почалися у 2001 році, однак лише у 2009 році китайська влада погодила проект. Саме будівництво почалося у 2011 році.

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Згідно до плану проекту, площа розважального комплексу сягає 4 квадратних кілометри, а приблизна вартість будівництва оцінювалася майже у 3,7 мільярди доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Disney повідомив про плани виробляти фільми в Китаї.