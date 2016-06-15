Світ Disney прийшов до Шанхаю (фоторепортаж)
17:49, 15 червня 2016Світ
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У Шанхаї всередині червня 2016 року відкривається новий Дісней-курорт, що належить до всесвітньо відомої американської розважальної мережі The Walt Disney Company.
REUTERS
Це перший заклад мережі на континентальній частині Китаю і другий після Hong Kong Disneyland загалом по країні.
Переговори щодо будівництва курорту почалися у 2001 році, однак лише у 2009 році китайська влада погодила проект. Саме будівництво почалося у 2011 році.
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Згідно до плану проекту, площа розважального комплексу сягає 4 квадратних кілометри, а приблизна вартість будівництва оцінювалася майже у 3,7 мільярди доларів.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Disney повідомив про плани виробляти фільми в Китаї.
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