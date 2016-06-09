Президент Disney повідомив про плани виробляти фільми в Китаї

Про це заявив президент компанії Роберт Айгер, передає Бі-бі-сі. "Зараз ми докладаємо багато зусиль, щоб почати виробництво фільмів під брендом Disney в Китаї. Ми вже дуже далеко просунулися в цьому процесі, включаючи розробку ідей, концепцій для фільмів і пошук талантів для створення цих фільмів", - сказав Айгер в інтерв'ю агентству Bloomberg.

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За його словами, перший фільм буде запущений у виробництво вже протягом року. Президент Walt Disney вважає, що незабаром Китай стане найбільшим у світі ринком кінопродукції.

В даний час за межами США з п'яти кіностудій Walt Disney розташовується тільки одна - Disney Nature, відкрита в 2008 році в Парижі. Також основна кіностудія компанії має невеликий підрозділ в Японії.

На наступному тижні в Шанхаї відкривається тематичний парк Діснейленд, який стане першим для Disney на материковій частині Китаю. Один такий парк вже працює в Гонконзі.

Як повідомлялося раніше, всі квитки на відкриття тематичного парку були розпродані ще в кінці березня - їх розібрали протягом 10 хвилин після початку продажу.

У січні цього року китайський конгломерат Dalian Wanda Group купив американську кіностудію Legendary Entertainment за $3,5 млрд.

Wanda Group також стала найбільшим у світі оператором кінотеатрів, після того як придбала у 2012 році другу за величиною мережу кінотеатрів в Північній Америці AMC Entertainment Holdings Inc.