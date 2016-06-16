Поліція виявила тіло викраденої алігатором дитини

Про це повідомляє CNN.

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Тіло дитини знайшли у середу, 15 червня, близько 14:00 за місцевим часом в каламутній воді на відстані 9-13 метрів від того місця, де зник хлопчик.

«Причиною смерті, швидше за все стало утоплення, однак це має підтвердити розтин», — уточнив шериф Джеррі Демінгс.

Як повідомляв УНІАН, алігатор затягнув в озеро дворічного хлопчика в Орландо неподалік від курортного готелю Disney's Grand Floridian Resort & Spa, розташованого в парку розваг Walt Disney World, американський штат Флорида.