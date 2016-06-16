Білорусь успішно випробувала нову ракетну зброю (відео)

Про це розповів сьогодні глава держави Олександр Лукашенко на робочій зустрічі, повідомляє БЕЛТА.

"Я трохи затримався. У нас сьогодні щасливий день в плані безпеки і оборони. Нашим військовим за ті мізерні гроші, які їм дали, вдалося розробити і випробувати вже сьогодні створене в Білорусі ракетне озброєння. Здійснено пуск ракетних комплексів", - сказав Лукашенко на початку зустрічі.

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За словами Лукашенко, випробування пройшли дуже успішно.

"Ракети вразили ціль в півтора метрах буквально від заданих цілей - перший залп. Другий залп - буквально в десятці метрів. Це ідеально. Це ракетні комплекси, які створені у нас в Білорусі протягом двох років", - підкреслив президент Білорусі.

Лукашенко доручив розглянути питання про представити до державних нагород тих, хто вніс свій вклад у створення відповідного озброєння.

"Притому без всяких обмежень. Хто заслужив, повинні отримати ці нагороди. Це велике досягнення", - додав президент Білорусі.