У Лівії поранено одного з ватажків "Ісламської держави" - ЗМІ

Про це в четвер повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News - Arabia.

За його даними, мова йде про бойовику Ахмеда Хасані аль-Мшиті, відомого також під прізвиськом "Асида".

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Лівійська влада давно полює за ним, звинувативши в причетності до серії розправ у 2013 році. Крім того, цей екстреміст значиться і в США в списках розшукуваних осіб за вбивство в грудні того ж року в Бенгазі американця Роні Сміта - викладача міжнародної школи "Роланд".

Як повідомляв УНІАН, за даними британської газети The Mirror ватажок терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в результаті авіаударів очолюваної США антитерористичної коаліції.

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