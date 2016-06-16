У Лівії поранено одного з ватажків "Ісламської держави" - ЗМІ
Один з ватажків лівійського крила терористичного угруповання "Ісламська держава" поранений в результаті ударів бойової авіації в місті Бенгазі.
Про це в четвер повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News - Arabia.
За його даними, мова йде про бойовику Ахмеда Хасані аль-Мшиті, відомого також під прізвиськом "Асида".
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Лівійська влада давно полює за ним, звинувативши в причетності до серії розправ у 2013 році. Крім того, цей екстреміст значиться і в США в списках розшукуваних осіб за вбивство в грудні того ж року в Бенгазі американця Роні Сміта - викладача міжнародної школи "Роланд".
Як повідомляв УНІАН, за даними британської газети The Mirror ватажок терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в результаті авіаударів очолюваної США антитерористичної коаліції.
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