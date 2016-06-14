Британська газета повідомила про знищення лідера "Ісламської держави"
14:49, 14 червня 2016Світ
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Ватажок терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в результаті авіаударів очолюваної США антитерористичної коаліції.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на британську газету Mirror.
За даними видання, аль-Багдаді був убитий в результаті авіаудару по Рацці 10 червня. Інші джерела повідомляють, що ватажок ІД був убитий в іракському Мосулі, пише газета.
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Як йдеться в заяві близького до угруповання інформаційного агентства Amaq: "Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в результаті авіаударів коаліції по Рацці на п'ятий день місяця Рамадан".
Як повідомляв УНІАН, 10 червня, за даними іранського телеканалу Al Sumariya, лідера ІДІЛ аль-Багдаді поранили в Іраку.
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