Британська газета повідомила про знищення лідера "Ісламської держави"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на британську газету Mirror.

За даними видання, аль-Багдаді був убитий в результаті авіаудару по Рацці 10 червня. Інші джерела повідомляють, що ватажок ІД був убитий в іракському Мосулі, пише газета.

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Як йдеться в заяві близького до угруповання інформаційного агентства Amaq: "Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в результаті авіаударів коаліції по Рацці на п'ятий день місяця Рамадан".

Як повідомляв УНІАН, 10 червня, за даними іранського телеканалу Al Sumariya, лідера ІДІЛ аль-Багдаді поранили в Іраку.