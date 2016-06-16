У буддистському монастирі Таїланду на дітей звалилися колони зі дзвонами (фото)
Внаслідок падіння трьох храмових дзвонів в одному з монастирів в провінції Накхон Ратчасіма в Таїланді загинула трирічна дівчинка.
Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням видання Bangkok Post.
Ще два хлопчика дошкільного віку отримали поранення.
Як стало відомо, в храмі сталося обвалення двох колон, які підтримують три металеві дзвони.
Дівчинка отримала важкі травми і померла в лікарні. Життю поранених хлопчиків ніщо не загрожує.
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16 дітей разом з двома вихователями приїхали в буддистський монастир Ват Муанг Као на екскурсію. Одна з двох цегляних колон монастирської дзвіниці завалилася, і друга колона разом з трьома великими дзвонами впала на дітей, коли вони грали під ними.
Районна адміністрація почала розслідування інциденту, щоб встановити причину обвалення.