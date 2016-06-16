У буддистському монастирі Таїланду на дітей звалилися колони зі дзвонами (фото)

Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням видання Bangkok Post.

Ще два хлопчика дошкільного віку отримали поранення.

Як стало відомо, в храмі сталося обвалення двох колон, які підтримують три металеві дзвони.

Дівчинка отримала важкі травми і померла в лікарні. Життю поранених хлопчиків ніщо не загрожує.

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16 дітей разом з двома вихователями приїхали в буддистський монастир Ват Муанг Као на екскурсію. Одна з двох цегляних колон монастирської дзвіниці завалилася, і друга колона разом з трьома великими дзвонами впала на дітей, коли вони грали під ними.

Районна адміністрація почала розслідування інциденту, щоб встановити причину обвалення.