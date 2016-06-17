Обама закликав Конгрес обмежити продаж зброї

Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Hill.

Політична система в США влаштована так, щоб «зробити максимально легкою покупку надзвичайно потужної зброї терористом або просто неврівноваженою людиною», - сказав президент. Він зазначив, що прийняття законів про обмеження продажу зброї — це ключовий крок у запобіганні актів «внутрішнього» тероризму на зразок стрілянини в гей-клубі в Орландо.

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Він похвалив Сенат США за те, що законодавці погодилися винести на голосування питання про заборону продажу зброї людям зі списку підозрюваних терористів.

Це рішення було прийнято після того, як представники Демократичної партії на 15 годин заблокували роботу Сенату з вимогою посилити контроль за зброєю в США.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у місті Орландо у Флориді озброєний автоматом і пістолетом чоловік розстріляв в гей-клубі Pulse 49 людей, ще понад 50 отримали поранення.