Німецькі силовики виявили "підозрілі зв'язки" стрілка з Орландо у франкфуртському аеропорту

Федеральне бюро розслідувань США в ході перевірки оточення Матіна виявило підозрілі зв'язки 29-річного американського радикала з афганцем, який працює у франкфуртському аеропорту, повідомляє в п'ятницю, 17 червня, Deutsche Welle з посиланням на Focus.

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Відзначається, що цей 57-річний афганець кілька місяців тому мав намір з'їздити з Франкфурта до США, щоб відвідати Омара Матіна. Американська влада, однак, відмовила йому у візі без пояснення причин. Німецькі силовики тепер вивчають цю інформацію. Вважається, що аеропорт Франкфурта-на-Майні особливо схильний до небезпеки терактів.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий. Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.