Кривавий теракт в Орландо: Влада уточнила кількість жертв

За словами представника штату Денні Бенкса, число жертв склало 49, з них 48 опізнано, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених.

За кількістю жертв, те що сталася в Орландо, - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.