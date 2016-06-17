Глава ЦРУ: Поодинокі терористи "ІД" кидають особливий виклик розвідці

Він, зокрема, прокоментував масове вбивство в Орландо, вчинене не пов'язаним з "ІД" прихильником організації. Бреннан зазначив, що атаки таких "вовків-одинаків" представляють собою "винятковий виклик для розвідки", передає Reuters.

Читайте такожНімецькі силовики виявили "підозрілі зв'язки" стрілка з Орландо у франкфуртському аеропорту

Бреннан заявив, що ЦРУ турбує зростаюча роль Лівії як бази операцій бойовиків "ІД", число яких в цій близькосхідній країні становить від п'яти до восьми тисяч, незважаючи на падіння чисельності ісламістів в Іраку і Сирії з 19-25 тис. до 18-22 тис.

"Це дуже тривожно", - підкреслив глава ЦРУ.

Крім того, Бреннан висловив переконання, що уряд сирійського президента Башара Асада зміцнилося завдяки підтримці Росії.

"Рік тому (Асад) вже починав рух назад, оскільки сили опозиції дійсно тіснили сирійську армію. Але зараз його позиції сильніше, ніж у червні минулого року", - зазначив Бреннан.