Американські ВМС залишаться у Чорному морі, незважаючи на критику Кремля - Reuters
США збережуть свою присутність у Чорному морі, незважаючи на російські попередження про те, що американський есмінець, який патрулює цей район, підриває регіональну безпеку.
Про це заявив секретар військово-морського флоту США, передає Reuters.
Читайте також "Це не поле для бойових дій": Болгарія не приєднається до флоту НАТО в Чорному морі
Секретар ВМС Рей Мабус на борту американського есмінця USS Mason, в Середземному морі заявив, що завдання ВМС США полягає у стримуванні агресії та збереженні морських шляхів відкритими.
"Ми будемо там. Головне, що ми будемо там робити – це стримувати потенційну загрозу", - сказав Мабус.
Нагадаємо, 6 червня есмінець ВМС США Porter увійшов в акваторію Чорного моря в підтримку операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").
Вхід у Чорне американського есмінця вже піддався жорсткій критиці з боку Москви. Очікується, що на майбутньому липневому саміті у Варшаві Туреччина і Румунія будуть домагатися посилення присутності НАТО в Чорному морі.