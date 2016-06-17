Американські ВМС залишаться у Чорному морі, незважаючи на критику Кремля - Reuters

Про це заявив секретар військово-морського флоту США, передає Reuters.

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Секретар ВМС Рей Мабус на борту американського есмінця USS Mason, в Середземному морі заявив, що завдання ВМС США полягає у стримуванні агресії та збереженні морських шляхів відкритими.

"Ми будемо там. Головне, що ми будемо там робити – це стримувати потенційну загрозу", - сказав Мабус.

Нагадаємо, 6 червня есмінець ВМС США Porter увійшов в акваторію Чорного моря в підтримку операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").

Вхід у Чорне американського есмінця вже піддався жорсткій критиці з боку Москви. Очікується, що на майбутньому липневому саміті у Варшаві Туреччина і Румунія будуть домагатися посилення присутності НАТО в Чорному морі.