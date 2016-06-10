У Росії погрожують відповісти на захід американських кораблів до Чорного моря

Про це повідомив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін, передає РІА Новости.

За словами Келіна, "час від часу американські кораблі заходять у Чорне море".

"Звичайно ж, це не викликає у нас схвалення і призведе, безсумнівно, до планування заходів у відповідь", — наголосив дипломат.

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Також він прокоментував перебазування американського авіаносця з Перської затоки в Середземне море. За словами Келіна, у переміщенні американських кораблів немає нічого нового, "є свобода мореплавання, є право мирного проходу". Однак те, що це робиться напередодні саміту НАТО у Варшаві, і "є демонстрацією сили, веде до певного збільшення напруженості у відносинах".

Нагадаємо, 6 червня есмінець ВМС США Porter увійшов в акваторію Чорного моря на підтримку операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").