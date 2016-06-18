Підозрюваному у вбивстві британського депутата пред'явили звинувачення

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті поліції графства Уест-Йоркшир, передає РБК.

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52-річному Томмі Мэйру пред'явили звинувачення у вбивстві, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, володінні вогнепальною зброєю з метою вчинення кримінально караного злочину і володінні вогнепальною зброєю з метою нападу, йдеться в повідомленні.

У суботу, 18 червня, Мейр повинен постати перед судом.

Нагадаэмо, член Лейбористської партії Джо Кокс, відома як прихильниця збереження Британії в Євросоюзі, була госпіталізована в критичному стані після нападу невідомого в місті Бирсталл в Західному Йоркширі. Згодом Джо Кокс померла в лікарні.