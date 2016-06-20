Кемерон: після Brexit шляху назад не буде

Про це заявив прем'єр-міністр Девід Кемерон, передає Deutsche Welle.

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"Якщо ви не впевнені, не ризикуйте, виходячи зі складу ЄС. Якщо ви не знаєте, не робіть цього", - звернувся прем'єр країни до своїх співгромадян зі сторінок видання The Sunday Telegraph, що вийшло друком у неділю, 19 червня.

"Якщо ми вийдемо із складу ЄС і швидко з'ясується, що це велика помилка, не буде можливості передумати і все виправити", - переконує Кемерон.

Нагадаємо, референдум з питання щодо збереження Великою Британією членства в ЄС відбудеться 23 червня.