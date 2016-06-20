У Нігерії в результаті ДТП за участю автобуса загинули 19 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

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Аварія сталася в провінції Огун на південному заході країни.

За даними агентства, бензовоз протаранив фуру з цементом при спробі обігнати її, а потім врізався у пасажирський автобус, який їхав назустріч.

19 пасажирів загинули на місці, інформації про потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії в результаті зіткнення автобуса і вантажівки загинули дві людини, 49 – отримали травми.