У Нігерії в результаті ДТП за участю автобуса загинули 19 осіб
04:14, 20 червня 2016Світ
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У Нігерії в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса, вантажівки з цементом і бензовозу загинули щонайменше 19 осіб.
У Нігерії в результаті ДТП за участю автобуса загинули 19 осіб / rbc.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
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Аварія сталася в провінції Огун на південному заході країни.
За даними агентства, бензовоз протаранив фуру з цементом при спробі обігнати її, а потім врізався у пасажирський автобус, який їхав назустріч.
19 пасажирів загинули на місці, інформації про потерпілих немає.
Як повідомляв УНІАН, в Іспанії в результаті зіткнення автобуса і вантажівки загинули дві людини, 49 – отримали травми.
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