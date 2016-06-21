Мером Риму вперше обрано жінку - представницю євроскептичного руху

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ANSA.

Як відзначає агентство, Раджі виграла другий тур виборів, отримавши 67.2% голосів.

Натомість її супротивник, представник правлячої Демократичної партії, Роберто Джакетті отримав всього 32,8%.

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Варто зауважити, що євроскептичний рух також виграв вибори мера в Туріні, де його представник, Кьяра Аппендіно отримала 54,5% голосів виборців.

Рух "П'ять Зірок" був заснований популярним коміком Беппе Грілло і підприємцем Джанроберто Касаледжо в 2009 році.

Для риторики руху характерний популізм і євроскептицизм. Лідери руху виступають за вихід Італії з єврозони і проти програм економії. Крім того, рух "П'ять Зірок" виступає за скасування санкцій проти РФ.

У лютому 2013 року "П'ять Зірок" став головною сенсацією парламентських виборів в Італії, зайнявши третє місце з більш ніж 25% підтримки.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від правлячої Демократичної партії Італії Роберто Джакетті не чекаючи оприлюднення підсумків голосування визнав свою поразку на виборах мера італійської столиці.