Мером Риму вперше обрано жінку - представницю євроскептичного руху

01:02, 21 червня 2016
Світ
351 0

Кандидат від євроскептичного руху "П'ять Зірок" Вірджінія Раджі стала новим мером столиці Італії.

REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ANSA.

Як відзначає агентство, Раджі виграла другий тур виборів, отримавши 67.2% голосів.

Натомість її супротивник, представник правлячої Демократичної партії, Роберто Джакетті отримав всього 32,8%.

Читайте такожНовий мер Лондона вшанував пам'ять євреїв, які стали жертвами нацизму

Варто зауважити, що євроскептичний рух також виграв вибори мера в Туріні, де його представник, Кьяра Аппендіно отримала 54,5% голосів виборців.

Рух "П'ять Зірок" був заснований популярним коміком Беппе Грілло і підприємцем Джанроберто Касаледжо в 2009 році.

Для риторики руху характерний популізм і євроскептицизм. Лідери руху виступають за вихід Італії з єврозони і проти програм економії. Крім того, рух "П'ять Зірок" виступає за скасування санкцій проти РФ.

У лютому 2013 року "П'ять Зірок" став головною сенсацією парламентських виборів в Італії, зайнявши третє місце з більш ніж 25% підтримки.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від правлячої Демократичної партії Італії Роберто Джакетті не чекаючи оприлюднення підсумків голосування визнав свою поразку на виборах мера італійської столиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter