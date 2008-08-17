Прецедент у США: вчителям дозволили носити зброю на уроки

Вчителям і співробітникам шкіл шкільного округу Харролд в штаті Техас дозволили носити зброю на уроки для самооборони у разі початку стрілянини, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Щоб дістати можливість брати з собою зброю, вчителі повинні мати дозвіл на її носіння і пройти курс дій в кризовій ситуації. Крім того, вони повинні використовувати спеціальні патрони, щоб звести до мінімуму ризик рикошету.

За словами керівника округу Харролд Девіда Тветта (David Thweatt), чиновникам знадобився рік, щоб затвердити пропозицію про дозвіл зброї в школах. Тветт вважає, що інших способів захиститися вчителі його округу не мають, а небезпека виникнення стрілянини є завжди.

Як відзначають в інших американських шкільних організаціях, техаський дозвіл став прецедентним. У США, у тому числі і в Техасі, зброя в школах заборонена.