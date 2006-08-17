Палестинці готові припинити атаки на Ізраїль

Палестинські радикальні угруповання заявили про готовність припинити атаки на Ізраїль, щоб закінчити майже двомісячну ізраїльську військову операцію в секторі Газа. З такою заявою виступив політичний лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас. За словами М.Аббаса, домовленість була досягнута під час переговорів між партією "Фатх" і ісламістським рухом "Хамас". Водночас самі угруповання заявляють, що офіційної угоди з урядом Палестини про припинення вогню підписано не було.

Військова операція Ізраїлю в секторі Газа почалася 28 червня після того, як палестинські бойовики напали на ізраїльський військовий пост і захопили капрала ізраїльської армії. Бойовики вимагають в обмін на солдата випустити з ізраїльських в`язниць палестинських в`язнів.

За даними палестинської влади, під час військової операції загинули 220 палестинців, більшість з яких були бойовиками, передає Associated Press.