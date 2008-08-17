Долю Південної Осетії вирішуватиме її народ – генсек ОБСЄ

Долю Південної Осетії вирішуватиме сам народ Південної Осетії, заявив сьогодні у Владикавказі генеральний секретар ОБСЄ Марк Перін де БРІШАМБО.

«Долю Південної Осетії вирішуватиме народ Південної Осетії, беручи до уваги історію і сучасні реалії», - сказав він, повідомляє «Газета.ру».

«Необхідно враховувати і тісну взаємодію і зв`язки з Північною Осетією», - зазначив генеральний секретар ОБСЄ.

За словами М. де БРІШАМБО, який відвідав Північну Осетію в пункті розміщення біженців з Південної Осетії і поранених у зоні військових дій, «люди глибоко шоковані». «Ми бачили, що біженці пережили шок і це обговорюватиметься, дискусії триватимуть», - сказав він.